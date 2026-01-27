Alcaraz e Sinner whoop vietato No al braccialetto che misura i dati
In un contesto di tennis professionistico, è stato vietato l’uso del braccialetto “whoop” che misura i dati. Questa decisione riguarda giocatori come Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, evidenziando le regolamentazioni e le controversie legate agli strumenti tecnologici nel mondo dello sport di alto livello.
Nel tennis milionario un oggettino da 300 euro è diventato un caso che ha coinvolto Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka. Tutti richiamati dagli arbitri degli Australian Open perchè sotto il polsino avevano l’orologio che misura i dati. Il “ whoop” viene usato a tutti i livelli, anche da chi fa sport a livello amatoriale e non guadagna certo le cifre dei campioni della racchetta. A Melbourne prima Alcaraz nel match con Tommy Paul e poi Sinner nella partita con Luciano Darderi sono stati costretti a togliere il braccialetto dagli arbitri. Che cos’è il whoop? Si tratta di un braccialetto senza schermo che va indossato 24 ore su 24: la funzione principale è quella di raccogliere dati come la frequenza cardiaca, le fasi del sonno, la temperatura cutanea, l’ossigenazione e altri dati utili per leggere fatica, recupero e prestazioni fisiche. 🔗 Leggi su Panorama.it
