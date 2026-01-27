Alcaraz-De Minaur | orario precedenti e dove vederlo in tv

Questo articolo fornisce informazioni sull'incontro tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur agli Australian Open 2026, inclusi orario, precedenti e modalità di visione in tv e streaming. È utile per chi desidera seguire il match in modo chiaro e preciso, senza enfasi o sensazionalismi.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz torna in campo agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, il tennista spagnolo sfida l'australiano e 'padrone di casa' Alex De Minaur, numero sei del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Nei turni precedenti Alcaraz ha battuto Walton, Hanfmann, Moutet e Paul negli ottavi. De Minaur invece ha superato McDonald, Medjedovic, Tiafoe e Bublik. La sfida tra Alcaraz e De Minaur è in programma oggi, martedì 27 gennaio, alle 10.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che conduce con un parziale di 5-0.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il 27 gennaio, Melbourne Park ospiterà i quarti di finale degli Australian Open 2026, con incontri tra Alcaraz-De Minaur e Zverev-Tien.

