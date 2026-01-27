Il parco Città d’Europa di Carpi, inaugurato a maggio, ha ottenuto il premio nazionale ’La Città per il Verde’ 2026. Questo riconoscimento celebra l’impegno nella promozione del verde urbano e dell’ambiente cittadino, confermando l’importanza di spazi verdi di qualità all’interno delle città italiane.

È stato inaugurato lo scorso maggio ed ha già vinto un premio nazionale. Si tratta del parco Città Europa di Carpi che ha conquistato il riconoscimento nazionale ’La Città per il Verde’ 2026 nella sezione Verde Urbano, assegnato dalla casa editrice Il Verde Editoriale. Il premio è assegnato ai Comuni italiani e ad altri soggetti pubblici e privati che si sono distinti per modelli di gestione innovativa del verde pubblico, sia in termini di nuove realizzazioni che di manutenzione e riqualificazione. La giuria ha ritenuto il parco Città Europa meritevole del riconoscimento "perché interpreta il verde come una vera infrastruttura strategica, elemento attivo di benessere e sostenibilità e non solo come semplice arredo urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al parco Città d’Europa il premio per il verde

Il Comune di Ferrara è tra i candidati all’edizione 2026 del premio ‘La città per il verde’ con il progetto ‘Attività di volontariato ambientale’.

