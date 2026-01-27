Al nuovo vescovo

La nomina del nuovo vescovo Felice Accrocca rappresenta un momento importante per la comunità di Foligno. Il vicario generale, don Giovanni Zampa, ha accolto con rispetto e attenzione questa novità, sottolineando il ruolo dello Spirito del Signore nel percorso ecclesiastico. La visita del nuovo incarico invita a un rinnovato impegno spirituale e pastorale, rafforzando i legami tra fede e comunità locale.

FOLIGNO Il vicario generale della Diocesi, don Giovanni Zampa, saluta il nuovo vescovo Felice Accrocca, " "Lo Spirito del Signore è sopra di me" (cf. Lc 4, 18) Questo versetto del Vangelo di questo giorno è una speciale antifona al lieto annuncio della Sua persona come nuovo pastore delle Chiese sorelle di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno – così il vicario generale–. All'esordio di questo "anno di grazia" del Centenario del Transito Francescano, nei giorni in cui le due Diocesi si apprestano a giorni di festa per le solennità dei loro Santi Patroni, la nostra fede viene edificata e confermata dal dono del suo nuovo ministero episcopale.

