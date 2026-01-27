Al Monte Fumaiolo ciaspolata di gruppo per un pomeriggio immerso tra i boschi innevati

Sabato 7 febbraio, il Monte Fumaiolo si riempie di appassionati di ciaspole. Un gruppo si muove tra i boschi coperti di neve, accompagnato da guide di Body Art Mercato Saraceno. L’evento è aperto a tutti e permette di vivere la montagna in modo semplice e sicuro, lontano dalla fretta. La giornata si svolge tra risate, camminate e paesaggi innevati.

Sabato 7 febbraio il Monte Fumaiolo diventa lo scenario di una suggestiva ciaspolata aperta a tutti, organizzata da Body Art Mercato Saraceno, per vivere la montagna in modo attivo, sicuro e conviviale.L’escursione prevede un percorso di 8 chilometri, con difficoltà mediofacile, ideale anche per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Monte Fumaiolo L'associazione Monte Fumaiolo contraria al parco eolico: "Impatto pregiudizievole sul paesaggio" L'associazione Fumaiolo Sentieri si oppone al progetto del parco eolico Monte Comero, evidenziando come questa iniziativa possa compromettere significativamente il paesaggio e la rete sentieristica della zona. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Monte Fumaiolo Argomenti discussi: Al Monte Fumaiolo ciaspolata di gruppo per un pomeriggio immerso tra i boschi innevati; Al Monte Fumaiolo ciaspolata di gruppo per un pomeriggio immerso tra i boschi innevati; Carnevale 2026: in piazza a Russi maschere, coriandoli e vin brulè; Il grande trombettista Paolo Fresu porta a teatro l'omaggio a Miles Davis in Kind of Miles. Ciaspolate al monte FumaioloGiornata di escursioni a piedi con Fumaiolo Sentieri di Balze di Verghereto. Questa mattina prenderà il via il percorso ad anello di 8,5 con le ciaspole per neve sul monte Fumaiolo. La partenza è ... ilrestodelcarlino.it Fumaiolo imbiancato. Domani prima ciaspolataL’associazione Fumaiolo Sentieri di Balze ha promosso l’iniziativa. Si parte al mattino alle 9, appuntamento al valico. Difficoltà medio-facile . Camminare felpatamente sulla neve con le ciaspole. Da ... ilrestodelcarlino.it Il silenzio del bosco in inverno (notate niente di strano...) #balzediverghereto #montefumaiolo #altavaltiberina #winter #snow #neve #inverno #appenninotoscoromagnolo #inemiliaromagna - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.