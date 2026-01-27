Domenica 25 gennaio si è corsa a San Giorgio su Legnano la 69a edizione del Cross del Campaccio, uno degli appuntamenti più noti del calendario di corsa campestre. La gara è stata ancora una volta protagonista, con Nadia Battocletti che ha dimostrato di essere in buona forma, staccando facilmente il resto del gruppo. La manifestazione, organizzata dall’US San Giorgese, ha visto anche la partecipazione di Emmie Collinge, che ha concluso in quarta posizione nella gara di atletica alta Valtellina. La gara ha richiamato tanti appassionati e

Bardea si impone nel cross corto. Vittorie di categoria per Khattab, Zugnoni, Gosatti e Pedroncelli All’università del cross, il “Campaccio” che ha fatto la storia della disciplina ed è giunto, domenica 25 gennaio, alla 69a edizione grazie al grande impegno organizzativo dell’US San Giorgese, ha brillato nuovamente la stella di Nadia Battocletti che con facilità ha staccato il terzetto che era in fuga con lei. Proprio da questo terzetto è emersa l’inglese Emily Collinge, atleta tesserata per l'l’Atletica Alta Valtellina che da anni vive a Postalesio e che quest’anno sta facendo faville nel cross (proprio una settimana fa ha vinto il Cross della Vallagarina), lei che è stata ed è ancora fortissima nella corsa in montagna (oro europeo e argento mondiale una decina di anni fa).🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Campaccio Atletica

A Villa Lagarina, in provincia di Trento, si è svolta la 48ª edizione del Cross Vallagarina, una delle competizioni di corsa campestre più longeve in Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Campaccio Atletica

Argomenti discussi: Campaccio in Preview: Giovani e Cross Corto; Battocletti bis, il Campaccio è ancora di Nadia; Al Cross del Campaccio Atletica Alta Valtellina quarta con Emmie Collinge; Nadia Battocletti c'è: perché la star azzurra è la grande favorita al Cross del Campaccio.

Campaccio 2026, ecco i favoriti!Tutti gli occhi saranno puntati su di lei, Nadia Battocletti, attesissima protagonista della gara femminile. SAN GIORGIO SU LEGNANO – San Giorgio su Legnano è pronta ad accendersi di passione, storia ... sportlegnano.it

Battocletti, successo con brivido al Campaccio: più forte del fango e della Niyomukunzi, la doppia sfida di NadiaNadia Battocletti concede il bis al Campaccio Cross Country: neppure una caduta ha frenato la campionessa trentina delle Fiamme Azzurre. I prossimi impegni. sport.virgilio.it

Collaboriamo per la sostenibilità atletica con l'Unione Sportiva Sangiorgese e il CAMPACCIO Cross Country Race vincitori del bando “Valori in Campo 2024/2026”. Questa partnership mira a implementare pratiche sostenibili, trasporti ecologici e a ridurre l’im - facebook.com facebook

Atletica, Nadia Battocletti vince il "Campaccio" per il secondo anno di fila #SkySport #Battocletti #Campaccio x.com