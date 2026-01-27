L’Allianz Safety Sled, il bob che comunica le condizioni della pista, rappresenta l’impegno del marchio assicurativo nel garantire la sicurezza degli atleti durante i Giochi. Collaborando da vent’anni con il movimento Paralimpico, l’azienda si dedica a tutelare la salute e l’incolumità degli sportivi in eventi di grande rilevanza internazionale.

Il lancio del bob Allianz Safety Sled è il primo passo di Allianz per migliorare attivamente la sicurezza in questo sport. 200 tedofori della community Allianz (tra cui dipendenti, clienti e agenti) parteciperanno al Viaggio della Fiamma Paralimpica come simbolo di unione, portando la Fiamma fino alla Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici il 6 marzo 2026. Celebrando 20 anni di partnership con il Movimento Paralimpico, Allianz sottolinea il suo continuo supporto per aumentare l’inclusione attraverso lo sport. In qualità di assicuratore e risk manager, Allianz è anche fondamentale nel migliorare la sicurezza, sia nell'ecosistema del business sportivo che nelle arene sportive, sulle discese e sulle piste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ai Giochi l'Allianz Safety Sled, il bob che dice agli atleti le condizioni della pista

Il freddo delle Orobie si trasforma in un'opportunità per i Giochi olimpici di Cortina, grazie all'innovativo sistema di refrigerazione sviluppato da Longofrigo.

