Ai Giochi l' Allianz Safety Sled il bob che dice agli atleti le condizioni della pista
L’Allianz Safety Sled, il bob che comunica le condizioni della pista, rappresenta l’impegno del marchio assicurativo nel garantire la sicurezza degli atleti durante i Giochi. Collaborando da vent’anni con il movimento Paralimpico, l’azienda si dedica a tutelare la salute e l’incolumità degli sportivi in eventi di grande rilevanza internazionale.
Il lancio del bob Allianz Safety Sled è il primo passo di Allianz per migliorare attivamente la sicurezza in questo sport. 200 tedofori della community Allianz (tra cui dipendenti, clienti e agenti) parteciperanno al Viaggio della Fiamma Paralimpica come simbolo di unione, portando la Fiamma fino alla Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici il 6 marzo 2026. Celebrando 20 anni di partnership con il Movimento Paralimpico, Allianz sottolinea il suo continuo supporto per aumentare l’inclusione attraverso lo sport. In qualità di assicuratore e risk manager, Allianz è anche fondamentale nel migliorare la sicurezza, sia nell'ecosistema del business sportivo che nelle arene sportive, sulle discese e sulle piste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Via le altalene, ecco la pista da bob: a Cortina le Olimpiadi cancellano pure il parco giochi
Il freddo orobico per i Giochi olimpici. Da Urgnano ghiaccio per la pista da bob
Il freddo delle Orobie si trasforma in un'opportunità per i Giochi olimpici di Cortina, grazie all'innovativo sistema di refrigerazione sviluppato da Longofrigo.
