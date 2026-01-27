L'importanza delle api nel settore agroalimentare è fondamentale per garantire produzioni di qualità. Attraverso iniziative di sensibilizzazione, si mira a valorizzare il ruolo di questi insetti nell'ecosistema e nell'agricoltura, promuovendo pratiche sostenibili e consapevoli per il futuro del nostro territorio.

“Oggi nel nostro progetto ‘sosteniamo una filiera’, abbiamo scelto un prodotto importante. Anzitutto, abbiamo scelto un animale: le api, perché ci interessava il messaggio da dare ai giovani sull'importanza delle api nel nostro ecosistema e soprattutto nell'agricoltura. Attraverso le api, poi, abbiamo scelto il prodotto, che è il miele, in questo caso un miele biologico di Acacia che viene distribuito in tutti i punti vendita McDonald's. Il messaggio importante è che l'agricoltura italiana senza api non riesce a performare e non riesce a essere soprattutto qualitativa”. Sono le parole di Mauro Rosati, Direttore Generale di Qualivita, in occasione dell’evento, organizzato a Roma da Fai - Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald's, dal titolo ‘Alleanza per le Api’, un’iniziativa dedicata alla salvaguardia dell’apicoltura italiana e al rafforzamento delle filiere del miele di qualità, con particolare attenzione alla produzione biologica nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Agroalimentare: Rosati (Qualivita), ‘solo grazie alle api possiamo avere agricoltura di qualità’

Approfondimenti su Api Agroalimentare

In un contesto sportivo, l’atteggiamento dei giocatori riveste un ruolo fondamentale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Agroalimentare: Rosati (Qualivita), ‘solo grazie alle api possiamo avere agricoltura di qualità’

Ultime notizie su Api Agroalimentare

Rosati (Qualivita): Con My Selection di McDonald’s si fa educazione su agroalimentareRoma, 15 gen. (Adnkronos/Labitalia) - In questi anni di collaborazione, i 22 prodotti che sono stati portati nei menù McDonald's rappresentano qualcosa di molto importante, sia in termini di valore ... notizie.tiscali.it

Qualivita, l'agroalimentare Dop e Igp è modello di sostenibilitàIn campo agroalimentare le Indicazioni Geografiche italiane possiedono nel loro Dna un modello di sostenibilità avanzato e in continua evoluzione. Così Mauro Rosati, direttore della Fondazione ... ansa.it

Ziti alla puttanesca: un’esplosione di sapori autentici. Tutto pronto per conquistare il tuo palato… e ricordati: scarpetta obbligatoria! — Sora, via Lungoliri Rosati | 0776 1722430 Aperti a pranzo e a cena www.ilgrottinosora.com — Agency @broo - facebook.com facebook