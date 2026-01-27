Agroalimentare | Favaro McDonald’s Italia ‘dal 2008 eccellenze italiane nei menù e da oggi anche miele bio’

L’attenzione di McDonald’s Italia alla qualità si traduce in una crescita delle eccellenze italiane nei menù, con l’introduzione del miele biologico a partire da quest’anno. L’azienda continua a valorizzare i prodotti locali e biologici, rispondendo alle esigenze dei consumatori e rafforzando il legame con il territorio. Questa scelta sottolinea l’impegno verso una proposta alimentare sempre più autentica e sostenibile.

“Da sempre ciò che guida McDonald's sono i consumatori italiani e sappiamo quanto la qualità dei prodotti sia importante per loro. Pertanto, dal 2008 inseriamo nel nostro menù, periodicamente, delle eccellenze del nostro patrimonio alimentare e agroalimentare italiano. Quest'anno abbiamo voluto fare un passo ulteriore e sono molto felice di raccontare questa nuova alleanza tra istituzioni, filiere agroalimentari locali e la grande impresa che rappresento grazie a un miele biologico di Acacia che stiamo presentando all'interno di tutti i nostri McCafè in Italia”. Così Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald’s Italia, all’evento ‘Alleanza per le Api’, organizzato a Roma da Fai - Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald's. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

