Agroalimentare | Cirone Fai ‘apicoltori più vicini ai giovani’

L'industria agroalimentare, in particolare il settore dell'apicoltura biologica, sta evolvendo per avvicinare i giovani consumatori. La collaborazione con partner di rilievo permette agli apicoltori di posizionarsi efficacemente nel mercato, proponendo prodotti di qualità e sostenibili. Questo approccio contribuisce a rafforzare la filiera del miele italiano, rendendola più accessibile e interessante per un pubblico giovane, senza rinunciare alle tradizioni e alla genuinità del prodotto.

“Oggi gli apicoltori confluiscono nella filiera del miele italiano biologico e conquistano un posizionamento molto importante, in quanto si avvicinano al segmento dei giovani, parlando, quindi, ad un pubblico nuovo, non abituato ad utilizzare il nostro prodotto e lo facciamo con un partner d'eccezione”. Lo ha detto Raffaele Cirone, Presidente Fai - Federazione Apicoltori Italiani, intervenendo all’evento ‘Alleanza per le Api’, organizzato a Roma da Fai - Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald's, per promuovere la salvaguardia dell’apicoltura italiana e il rafforzamento delle filiere del miele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agroalimentare: Cirone (Fai), ‘apicoltori più vicini ai giovani’ Approfondimenti su Agroalimentare Italia Ascolto e partecipazione. Comune e scuola uniti: "Più vicini ai nostri giovani" Consulta giovani Così più vicini alla vita civica È stata istituita la Consulta dei giovani, un nuovo spazio di partecipazione e dialogo dedicato ai giovani di Cilavegna. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Agroalimentare: Cirone (Fai), ‘apicoltori più vicini ai giovani’ Ultime notizie su Agroalimentare Italia Apicoltori (Fai), dopo falso miele bio ripensare certificazione- Il falso miele bio appare come una frode nella frode: quanto accertato in questi giorni dai Carabinieri dei Nuclei per la Tutela Agroalimentare di Verona e Firenze, nell'ambito di un'indagine sulle ... ansa.it Tutela agroalimentare,ambientale e lotta alle infiltrazioni mafiose - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.