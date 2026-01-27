Agrigento 2026 Verità unità e responsabilità con il Pd che torni a fare il Pd | lettera aperta della deputata Giovanna Iacono

In un momento di riflessione politica, Giovanna Iacono sottolinea l'importanza di chiarezza, responsabilità e confronto nel percorso del Partito Democratico. La sua lettera aperta invita a un dialogo aperto e costruttivo, rafforzando l'impegno di un'area progressista nel mantenere coerenza e unità. La volontà di esserci e ascoltare rappresenta un passo fondamentale per il rilancio del partito e il suo ruolo nel contesto politico locale e nazionale.

È arrivato il momento di fare chiarezza, con onestà intellettuale e spirito costruttivo. Non mi sono mai sottratta al confronto e non lo farò adesso: la mia presenza e il mio ascolto, fin dai primi passi dell'area progressista, sono la testimonianza di una volontà precisa di esserci e di dare il.

