Aggressioni sessuali a tre donne | ventenne in carcere

Un uomo di vent’anni, già in carcere a Modena, è stato nuovamente arrestato con l’accusa di tentata violenza sessuale e lesioni. Le indagini riguardano diversi episodi avvenuti tra agosto e maggio in aree di Sant’Anna di Modena e Castelfranco Emilia. La situazione evidenzia la complessità delle procedure giudiziarie e l’importanza di garantire sicurezza nelle aree pubbliche.

Modena, 27 gennaio 2025 – Un uomo di vent'anni, già in carcere a Modena dallo scorso 3 ottobre con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata, rapina e lesioni ai danni di una 52enne, fatti accaduti il 19 agosto scorso in un percorso natura a Sant'Anna di Modena, è stato destinatario ieri di una ulteriore ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Modena poiché indagato per i reati di tentata violenza sessuale pluriaggravata e lesioni a Castelfranco Emilia lo scorso 12 febbraio e il 23 maggio ancora nell'area dei laghetti di Sant'Anna. Vittime due donne di 22 e 60 anni. Per la procura di Modena, in sostanza, l'uomo sarebbe un aggressore seriale.

