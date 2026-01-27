Aggredita dalle coetanee indagini e prime scuse

In seguito all’aggressione di una studentessa di 14 anni avvenuta presso l’Istituto Enriques, le autorità stanno conducendo indagini per identificare le responsabili. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto e cercando di chiarire le circostanze dell’incidente. La scuola e le forze dell’ordine si sono attivate per garantire sicurezza e approfondire gli elementi del caso.

Castelfiorentino (Firenze), 27 gennaio 2026 – A seguito della denuncia formalizzata ai carabinieri da parte della famiglia della quattordicenne studentessa dell'Enriques aggredita da un piccolo gruppo di coetanee negli spazi esterni della scuola, i militari dell'Arma stanno indagando per procedere all'identificazione delle stesse ed alla ricostruzione dettagliata dell'episodio. E al termine dell'attività investigativa, per tre ragazzine coinvolte in quello che è apparso come un pestaggio per cause sentimentali potrebbe profilarsi il deferimento al Tribunale dei minori, per percosse o lesioni personali.

