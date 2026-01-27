Aggredisce e minaccia l' ex coniuge anche in presenza dei figli minori | l’ammonimento del Questore

In questa nota si segnala l’emissione di un ammonimento da parte del Questore di Ancona a un uomo di 50 anni, per comportamenti violenti e minacciosi nei confronti dell’ex coniuge, anche in presenza dei figli minori. L’intervento mira a tutelare le persone coinvolte e a prevenire ulteriori episodi di violenza.

ANCONA – Il Questore della provincia di Ancona ha emesso un ammonimento nei confronti di 50enne italiano, responsabile di condotte violente sul piano fisico e verbale ai danni dell’ex coniuge, anche pubblicamente e alla presenza dei figli minori.Considerati episodi di “violenza domestica”, il.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Recentemente, i Carabinieri di Anagni hanno notificato un ammonimento emesso dal Questore di Frosinone a un uomo residente nella città.

