Agenti ICE a Milano per le Olimpiadi collaboreranno alla sicurezza | Sala è contrario milizia che uccide

In occasione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, potrebbero sbarcare nel nostro Paese anche gli agenti ICE per fornire supporto alla delegazione americana. Appresa la notizia, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto che secondo lui non c’è alcun problema. Di opinione totalmente differente è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha espresso assoluta contrarietà all’eventualità che gli uomini dell’agenzia ICE siano presenti durante i Giochi Olimpici. Agenti ICE alle Olimpiadi di Milano Cortina? Sala: "Non sono i benvenuti" Il ministro Piantedosi: "L'ICE, in quanto tale, non opererà mai in Italia" Le mobilitazioni contro l'operato dell'ICE in Minnesota Agenti ICE alle Olimpiadi di Milano Cortina? Sala: “Non sono i benvenuti” Agenti dell’agenzia Immigration and Customs Enforcement (ICE) contribuiranno a sostenere le operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi Olimpici Invernali in Italia: lo ha riferito un portavoce dell’ICE all’Afp. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Le Olimpiadi di Milano-Cortina richiedono misure di sicurezza rafforzate.

L'ICE ha confermato la propria partecipazione alle Olimpiadi in Italia, con agenti che collaboreranno alla sicurezza dell'evento.

