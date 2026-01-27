Agente | Ho sparato per difendermi

In un episodio di legittima difesa, un agente ha sparato per proteggersi da una minaccia imminente. Dopo aver intimato l’alt, l’individuo si è avvicinato ulteriormente, puntando un’arma contro l’agente. La situazione ha richiesto una risposta immediata per garantire la propria incolumità. Questo caso evidenzia come, in circostanze di pericolo, le forze dell’ordine possano essere costrette a intervenire in modo deciso.

1.02 "Gli avevamo intimato 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura e ho sparato per difendermi". Questa in sostanza,la versione dell'agente, accusato di omicidio volontario di un 28enne marocchino a Milano,durante un servzio antidroga.L'interrogatorio col Pm è avvenuto in Questura. "In questo caso la scriminante della legittima difesa, non so in quale altro caso possa esserci", ha spiegato il suo avvocato Pietro Porciani.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ho appena visto il filmato dell'evento avvenuto a Minneapolis, Minnesota, in cui si riferisce che un agente ICE sembra aver sparato in un episodio di legittima difesa.

