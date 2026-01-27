Afghanistan | il nuovo codice penale talebano legalizza anche la schiavitù

In Afghanistan, il nuovo codice penale approvato dai Talebani ha reintrodotto la legalizzazione della schiavitù. Questa decisione rappresenta un passo indietro rispetto ai diritti umani e alle norme internazionali, suscitando preoccupazioni sulla tutela delle libertà fondamentali nel paese. La questione rimane complessa, evidenziando le sfide di un contesto in cui pratiche antiche vengono riabilitate attraverso strumenti legislativi.

Nell’Afghanistan dei Talebani torna la schiavitù. E se questo fenomeno antico non è ancora stato – purtroppo – eradicato dalla faccia della Terra, nessun governo si è mai spinto, negli ultimi anni, al punto di far tornare la pratica della schiavitù legale ex lege. Ancora una volta, da Kabul non arrivano buone nuove, e questa volta per effetto del Codice di procedura penale per i tribunali, approvato con un decreto firmato all’inizio del 2026 dal leader supremo Hibatullah Akhundzada, la cui redazione sancisce una nuova disciplina dell’intero sistema giudiziario afghano. Il documento, diffuso dall’organizzazione Rawadari e in Italia dall’Osservatorio Afghanistan, rappresenta un passaggio significativo della costruzione giuridica dell’Emirato islamico, proseguendo nel solco di quando iniziato nel 2021 con lo smantellamento sistematico del già fragile sistema giuridico precedente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

