Questa sera, durante la puntata di Affari Tuoi, sono spuntati commenti molto espliciti e una foto che ha fatto discutere. La trasmissione, nota per la sua semplicità e per la fortuna che regala suspense, si è trovata al centro di polemiche per alcuni contenuti considerati troppo “hot”. I telespettatori sono rimasti sorpresi, e ora si chiedono se ci saranno conseguenze o interventi da parte della produzione.

La magia si ripete ogni sera: è quella di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, del Dottore e in cui la fortuna in purezza la fa da padrone. Si parla del game-show campionissimo in termini di share in onda ogni sera su Rai 1, al timone l'ormai rodatissimo e amatissimo Stefano De Martino. La puntata in questione è quella di martedì 27 gennaio. Ma partiamo dai "drammatici" fatti della vigilia. Già, perché la sera precedente a sfidare la sorte era toccato a Sara Pireddu, in rappresentanza della Sardegna e accompagnata dal padre. Il finale della partita, come detto, è stato uno choc: Sara accetta l'offerta del Dottore, un assegno da 60mila euro, per poi scoprire a stretto giro di posta che nel suo pacco si nascondevano i 300mila euro, l'assegno più pesante di tutti, quello che può cambiarti la vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Francesco? Roba da censura: commenti "hot" (e una foto pazzesca)

Approfondimenti su Affari Tuoi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Affari Tuoi

Affari tuoi: il veterano Francesco sfida il dottore e il finale con sorpresa infiamma la serata del 27 gennaio 2026Da Trieste, per il Friuli Venezia Giulia, Francesco ha sfidato il dottore dopo 26 puntate di Affari tuoi: ecco quanto ha vinto. msn.com

Francesco ad Affari Tuoi nella puntata del 27 gennaio, perché Martina Miliddi non era in studioFrancesco, concorrente di Trieste, è il protagonista di Affari Tuoi del 27 gennaio: la sua partita si chiude con appena 2mila euro e senza nemmeno l’ingresso ... fanpage.it

Martina Miliddi si prepara in sala trucco prima di andare in onda con Affari Tuoi Bellissima e bravissima anche nel make-up! #affarituoi - facebook.com facebook

Ad Affari Tuoi Sara non segue il consiglio del padre e accetta l'offerta del dottore: perde 300mila euro x.com