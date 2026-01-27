aerosmith edizione speciale per i 50 anni del primo album

Gli Aerosmith annunciano un'edizione speciale per i 50 anni del loro primo album. La “Legendary Edition” uscirà il 20 marzo 2026. La band, che ha vinto diversi Grammy e fa parte della Rock and Roll Hall of Fame, prepara una sorpresa ai fan con questa versione rinnovata. I membri promettono di ripercorrere la loro carriera lunga mezzo secolo con questa release esclusiva.

LOS ANGELES – Gli Aerosmith, membri della Rock and Roll® Hall of Fame e vincitori di diversi Grammy® Award, hanno annunciato l’uscita, il 20 marzo 2026, di “Aerosmith (Legendary Edition)”. Le leggende del rock di Boston (Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford e Joey Kramer) hanno arricchito la versione definitiva del loro album d’esordio multiplatino, “Aerosmith”, originariamente pubblicato nel 1973. Nel tentativo di presentare finalmente la loro visione senza filtri, i co-fondatori degli Aerosmith Steven Tyler e Joe Perry hanno recentemente mixato le registrazioni e i nastri originali insieme al produttore Zakk Cervini nomination ai GRAMMY® e già collaboratore di Blink-182 e Halsey e al produttore vincitore di un GRAMMY® Steve Berkowitz. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

