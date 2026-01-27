La chiusura di Mirafiori, dopo 87 anni di attività, segna la fine di un’epoca per la città di Torino. La chiusura dello stabilimento avrà ripercussioni economiche e sociali significative, richiedendo una riflessione sul futuro industriale della regione. Questo cambiamento evidenzia la trasformazione del modello produttivo e la necessità di strategie di riqualificazione e sviluppo sostenibile.

Storicamente, e sempre, quando Mirafiori rallenta, Torino o l’indotto tremano. La decrescita dei volumi va di pari passo con un crollo strutturale degli operai alle prese, negli anni, con “uscite volontarie”, riduzione strutturale degli organici e contratti di solidarietà. Intanto Mirafiori vive tra micro-aggiustamenti continui che tengono la fabbrica perennemente sospesa tra rilancio e precarietà: il quadro occupazionale e il rischio di “vetrinizzazione”. In questo inizio 2026 Mirafiori è un luogo con due anime: ecco cosa resterà L'annuncio di Stellantis, da novembre la 500 ibrida a Mirafiori: "Obiettivo 100.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Mirafiori

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mirafiori

Argomenti discussi: Addio alla città-fabbrica dopo 87 anni di Mirafiori: cosa comporta la fine del modello Torino e qual è il futuro; Addio a Claudio Tagliavini, Savona perde un pilastro della memoria operaia; Da ruderi abbandonati a nuove case, il giovane imprenditore: Come scelgo gli immobili? Più sono brutti, meglio è; La Renault cambia rotta: addio ad Ampere, la divisione elettrica viene riassorbita.

+++ ADDIO ALL'ARCHITETTO TONI FOLLINA +++ Lutto in città, è stato il progettista di molti interventi in provincia e all’estero. Suo il disegno della sede provinciale a Sant'Artemio - facebook.com facebook

Una città attorno a Giovanni: l’addio dei giovani e della sua famiglia | VIDEO x.com