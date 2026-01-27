In questa breve nota si ricorda Luca Botteghi, figura nota a Siena e Viareggio, scomparso all’età di 69 anni. La sua personalità sincera e libera lo ha reso un personaggio amato e riconosciuto nelle comunità in cui viveva, distinguendosi per il suo stile e il suo spirito autentico.

Un’anima controcorrente, sincera e soprattutto libera. Se n’è andato a 69 anni (ne avrebbe compiuti 70 anni il 1’ febbraio) Luca Botteghi personaggio conosciutissimo in città per l’originale personalità e l’inconfondibile Morgan color crema con cui sfrecciava sul viale a mare. Tutta la sua vita è stata un romanzo intenso. Originario di Siena e appassionato contradaiolo dell’Istrice era figlio della professoressa Maria Grazia Testi, prima donna priore della contrada e di Luciano Botteghi ispettore del Monte dei Paschi di Siena scomparso prematuramente. Il ’Tranquillo’ – soprannome con cui era conosciuto – ha cavalcato in modo intenso gli anni Settanta, biondo bellissimo e ribelle (fu ingaggiato per una comparsa nel film "Una giornata particolare" di Ettore Scola) entrando in contatto anche con la cerchia di intellettuali sregolati come il fumettista Andrea Pazienza; poi la scelta di trasferirsi a Viareggio in quella che era la casa al mare di Città Giardino virando in una vita di consuetudini ferree, sport e amore per gli animali, dedicandosi al lavoro come dipendente al Monte dei Paschi nella sede di via Garibaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al ’Tranquillo’. Il commosso saluto di Siena e Viareggio

Approfondimenti su Luca Botteghi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Luca Botteghi

Argomenti discussi: Addio al ’Tranquillo’. Il commosso saluto di Siena e Viareggio; Liquidi a bordo, anche Heathrow dice addio al limite; Addio a Paolo Ferrario, allenatore simbolo degli anni '90: guidò Ospitaletto e Brescia; Aleksandr Bublik matura a 28 anni: addio al circo, benvenuta serietà... ma il tennis lo sopporta davvero?.

Addio al ’Tranquillo’. Il commosso saluto di Siena e ViareggioLutto per la scomparsa di Luca Botteghi nell’Istrice e nella sua città d’adozione. Il suo saluto dai manifesti: Vi annuncio che sono morto (non scomparso). lanazione.it

Conte, c’è un dato allarmante: terreno pronto per l’addioA proposito di risultati, c’è un dato allarmante che riguarda proprio il campionato italiano, dove fino a quest’anno il tecnico salentino è stato il re incontrastato. Non era mai accaduto che, dopo 22 ... calciomercato.it

Quello che doveva essere un tranquillo addio alla nonna si è trasformato in un indimenticabile atto di eroismo. Nel 2009, il ventenne Raden Soemawinata si trovava sul molo di Brighton a Melbourne per spargere le ceneri di sua nonna quando vide una piccol - facebook.com facebook

Addio! Tu aspetta tranquillo il tramonto dell'euro. x.com