Addio a Michele Malenotti morto a 42 anni in un incidente in Vespa nel 2012 lanciò il brand d' abbigliamento Matchless dopo la vendita di Belstaff a Labelux

Michele Malenotti, fondatore di Matchless, è stato un imprenditore che ha contribuito a rendere iconico il giubbotto da motociclista nel panorama del made in Italy. La sua scomparsa prematura a 42 anni ha lasciato un segno nel mondo della moda e del lifestyle, portando il brand a distinguersi per stile e prestigio internazionale.

Con Matchless, i Malenotti trasformarono il marchio in un riferimento di lifestyle, facendo indossare i loro capi a figure di grande prestigio, da Papa Francesco a star di Hollywood come Schwarzenegger, e contribuendo a rendere il classico giubbotto da motociclista un'icona del made in Italy.

