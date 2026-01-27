Adberrahim Mansouri e il legame col bosco della droga | il controllo e quello sparo alla testa
Adberrahim Mansouri era una figura nota nel contesto del bosco della droga. La sua morte, avvenuta durante un'operazione di polizia, ha suscitato riflessioni sul controllo e sulle modalità di intervento. Questo episodio evidenzia le tensioni e le complessità delle operazioni di sicurezza in aree di illegalità, sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato e rispettoso delle normative.
Era un nome importante all’interno del bosco della droga quello di Adberrahim Mansouri, il 28enne colpito e ucciso da un poliziotto dopo aver estratto una pistola, poi risultata a salve. Non solo, da anni il suo cognome è legato a filo doppio a quello del “Bosco”: da quando il supermarket.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Lo sparo letale e il colpo alla testa: così è stato ucciso Abderrahim Mansouri in via Impastato. Era legato al clan Mansouri che rifornisce di coca il bosco di Rogoredo
In un'area isolata di via Impastato, a Milano, si è verificato un omicidio con colpo alla testa e sparo letale.
Chi era Adberrahim Mansouri, 28enne legato al clan della droga ucciso da un poliziotto
In un'operazione di routine in via Impastato, gli agenti del commissariato Mecenate hanno fermato un 28enne legato a un clan della droga, successivamente ucciso da un poliziotto.
Abderrahim Mansouri: chi era il 28enne legato al clan della droga ucciso da un poliziotto a MilanoLa vittima non era sconosciuta alle forze dell'ordine. Dagli accertamenti è emerso che aveva precedenti per droga, rapina e resistenza a pubblico ufficiale ... today.it
Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo, poliziotto indagato per omicidio: Era in borghese, si è spaventatoIl poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo era in borghese e non aveva bodycam. Il legale: Si è spaventato. Cos'è lo scudo penale ... virgilio.it
Attenzionato dalle forze dell’ordine per il suo ruolo all’interno della rete criminale che controlla una delle piazze di droga più vaste e strutturate del Nord Italia #Abderrahim #Mansouri #28enne #milano - facebook.com facebook
Identificato il giovane ucciso durante il blitz antidroga: 28enne marocchino irregolare con precedenti colpito a morte al bosco di Rogoredo Un solo sparo, poi il silenzio. La vittima è Abderrahim Mansouri, ritenuto vicino al clan dello spaccio x.com
