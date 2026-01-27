Adberrahim Mansouri e il legame col bosco della droga | il controllo e quello sparo alla testa

Adberrahim Mansouri era una figura nota nel contesto del bosco della droga. La sua morte, avvenuta durante un'operazione di polizia, ha suscitato riflessioni sul controllo e sulle modalità di intervento. Questo episodio evidenzia le tensioni e le complessità delle operazioni di sicurezza in aree di illegalità, sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato e rispettoso delle normative.

Era un nome importante all’interno del bosco della droga quello di Adberrahim Mansouri, il 28enne colpito e ucciso da un poliziotto dopo aver estratto una pistola, poi risultata a salve. Non solo, da anni il suo cognome è legato a filo doppio a quello del “Bosco”: da quando il supermarket.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Adberrahim Mansouri

In un'area isolata di via Impastato, a Milano, si è verificato un omicidio con colpo alla testa e sparo letale.

In un'operazione di routine in via Impastato, gli agenti del commissariato Mecenate hanno fermato un 28enne legato a un clan della droga, successivamente ucciso da un poliziotto.

Ultime notizie su Adberrahim Mansouri

Abderrahim Mansouri: chi era il 28enne legato al clan della droga ucciso da un poliziotto a MilanoLa vittima non era sconosciuta alle forze dell'ordine. Dagli accertamenti è emerso che aveva precedenti per droga, rapina e resistenza a pubblico ufficiale ... today.it

Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo, poliziotto indagato per omicidio: Era in borghese, si è spaventatoIl poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo era in borghese e non aveva bodycam. Il legale: Si è spaventato. Cos'è lo scudo penale ... virgilio.it

Attenzionato dalle forze dell’ordine per il suo ruolo all’interno della rete criminale che controlla una delle piazze di droga più vaste e strutturate del Nord Italia #Abderrahim #Mansouri #28enne #milano - facebook.com facebook

Identificato il giovane ucciso durante il blitz antidroga: 28enne marocchino irregolare con precedenti colpito a morte al bosco di Rogoredo Un solo sparo, poi il silenzio. La vittima è Abderrahim Mansouri, ritenuto vicino al clan dello spaccio x.com