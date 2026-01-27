Adberrahim Mansouri e il legame col bosco della droga | il controllo e quello sparo alla testa

Adberrahim Mansouri era una figura nota nel contesto del bosco della droga. La sua morte, avvenuta durante un'operazione di polizia, ha suscitato riflessioni sul controllo e sulle modalità di intervento. Questo episodio evidenzia le tensioni e le complessità delle operazioni di sicurezza in aree di illegalità, sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato e rispettoso delle normative.

Era un nome importante all’interno del bosco della droga quello di Adberrahim Mansouri, il 28enne colpito e ucciso da un poliziotto dopo aver estratto una pistola, poi risultata a salve. Non solo, da anni il suo cognome è legato a filo doppio a quello del “Bosco”: da quando il supermarket.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

In un'area isolata di via Impastato, a Milano, si è verificato un omicidio con colpo alla testa e sparo letale.

In un'operazione di routine in via Impastato, gli agenti del commissariato Mecenate hanno fermato un 28enne legato a un clan della droga, successivamente ucciso da un poliziotto.

