Ad Anguillara sequestrata la villetta dei suoceri di Federica Carlomagno si dichiara pentito e chiede del figlio

La villetta dei suoceri di Federica è stata sequestrata nell’ambito delle indagini sul femminicidio di Anguillara. I pm di Civitavecchia hanno disposto il provvedimento, mentre Carlomagno si dichiara pentito e chiede del suo bambino. La vicenda si arricchisce di nuovi sviluppi, evidenziando le complesse dinamiche di un caso che sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica.

Ennesimo colpo di scena nel femminicidio di Anguillara. I pm di Civitavecchia hanno disposto il sequestro della villetta dei genitori di Claudio Carlomagno, trovati impiccati nella serata di sabato sera. L'iniziativa rientra nell'attività di indagine del fascicolo avviato sul nuovo, drammatico, episodio e in cui si procede per istigazione al suicidio. Dal carcere, intanto, il reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo si dichiara "pentito" per quanto compiuto alle prime luci dell'alba del 9 gennaio. Ora l'obiettivo di chi indaga è capire se all'interno dell'abitazione dei due, che hanno lasciato un messaggio all'altro figlio con le ragioni dell'estremo gesto, elementi utili ad inquadrare quanto messo in atto dai genitori dell'uomo.

