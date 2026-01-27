Acistom cinquant’anni di impegno per le persone stomizzate

Acistom, fondata cinquant’anni fa, si dedica al supporto delle persone stomizzate. L’associazione ha recentemente celebrato il suo anniversario e la consueta assemblea annuale presso la sala Hobby 3ª Età di Cesena, continuando il suo impegno nel migliorare la qualità di vita dei soggetti assistiti.

Acistom ha celebrato i 50 anni dalla fondazione e la sua assemblea annuale alla sala Hobby 3ª Età di Cesena. L’incontro dal titolo ‘Prevenire è vivere’ è stato dedicato ai temi della prevenzione, della solidarietà e dell’importanza dell’ associazionismo sul territorio. E’ stata anche l’occasione per rendere omaggio alla fondatrice dell’associazione e presidente Giordana Giulianini. Sono intervenuti Carmelina Labruzzo, Assessora ai Servizi alle Persone del Comune di Cesena, il dott. Carlo Lusenti, dirigente medico dell’Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena per l’Ausl Romagna, e gli imprenditori Bruno Piraccini, Presidente di Orogel, e Daniele Bazzocchi, Direttore della Centrale del Latte di Cesena, sponsor dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

