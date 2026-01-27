Achille Lauro si conferma protagonista della scena musicale italiana, aprendo il 2026 con quattro concerti sold out a Milano. Un risultato che testimonia il forte interesse del pubblico e la crescita costante dell'artista. Questa serie di successi mette in evidenza l'importanza di un percorso artistico solido e riconosciuto nella scena nazionale.

MILANO – Achille Lauro entra nel 2026 con numeri che raccontano più di qualsiasi slogan la portata del momento che sta vivendo. Quattro sold out a Milano nello stesso anno sono un traguardo che parla da solo: ai tre appuntamenti completamente esauriti all’Unipol Forum, in programma il 16, il 17 e il 23 marzo, si aggiunge il tutto esaurito della data evento “Comuni Immortali” allo Stadio San Siro, fissata per il 15 giugno. Un risultato che certifica una centralità ormai acquisita nel panorama della musica dal vivo italiana e che segna una nuova vetta nella carriera dell’artista. Il trionfo negli stadi non si ferma al capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Achille Lauro, un 2026 da record: quattro sold out a Milano

