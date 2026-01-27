Achille Costacurta ha interrotto anticipatamente il ritiro spirituale in India, annunciandolo tramite una stories su Instagram. La decisione è stata presa a causa di un'esperienza troppo intensa di meditazione, che ha portato il ragazzo a lasciare il percorso prima del previsto. Questa scelta evidenzia come anche momenti di crescita personale possano essere sfidanti e richiedere un adeguato adattamento.

Il ritiro spirituale di Achille Costacurta in India si è concluso anzitempo. È stato lo stesso ragazzo ad annunciarlo attraverso una stories pubblicata sul suo profilo Instagram. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ha infatti scritto: “Ragazzi dieci giorni non ho resistito. erano dodici ore e mezzo di meditazione al giorno!! Dopo 70 ore ho preferito andare via, non riuscivo più a tenere la concentrazione essendo comunque il mio primo approccio a questo mondo. Sono comunque molto soddisfatto”. Successivamente Achille Costacurta ha annunciato un nuovo progetto: “Dal 2026 ho filmato praticamente tutto, ogni giorno. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Achille Costacurta fugge dal ritiro spirituale in India: “Troppa meditazione, non ho resistito”

Achille Costacurta ha deciso di interrompere il ritiro spirituale in India dopo aver trascorso 70 ore di meditazione.

Achille Costacurta ha lasciato anticipatamente il ritiro spirituale in India.

