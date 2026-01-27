L’accordo tra Unione europea e India, firmato domani, rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due entità. Dopo quasi 20 anni di negoziati, questa intesa potrebbe portare a modifiche sui dazi e a nuove opportunità di collaborazione economica. La firma segna un momento di rilievo per le relazioni internazionali e il commercio tra Europa e India.

La firma sull’accordo tra Unione europea e India arriverà domani, dopo negoziati che sono durati poco meno di 20 anni. L’intesa è tra gli interessi delle due potenze ormai dal 2007 ed è stata rilanciata ormai nel 2022, al fine di unire 2 miliardi di persone e circa il 25% del Pil mondiale. Un accordo che segue di poche settimane l’intesa sul Mercosur, ovvero il negoziato commerciale tra Europa e quattro Paesi del Sud America, Uruguay, Paraguay, Brasile e Argentina. Un accordo che è stato definito “la madre di tutte le intese” dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, che si è detta soddisfatta di quanto ottenuto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Accordo Ue-India, domani la firma della ‘madre di tutte le intese’: cosa prevede e come cambierà i dazi

Approfondimenti su Accordo Ue India

L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India rappresenta il più ampio mai siglato, con benefici economici significativi.

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta il più grande mai siglato tra le due entità.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Accordo Ue India

Argomenti discussi: UE e India firmano l’accordo che cambia gli equilibri globali; Ue e India verso l'accordo commerciale: possibile taglio dei dazi su auto, vino e olio; Nuova alleanza | L’accordo del secolo tra India e Unione europea; Ue e India firmano l’accordo commerciale: 19 anni di negoziati e la spinta di Trump.

Ue-India, firmato l’accordo di libero scambio a Nuova Delhi. Cosa cambia per l’EuropaDopo vent'anni di negoziati, Unione Europea e India hanno firmato un accordo di libero scambio, che promette di raddoppiare le esportazioni europee e risparmiare 4 miliardi annui in dazi. Nuove opport ... milanofinanza.it

Cosa c'è nell'accordo commerciale tra Ue e IndiaVia i dazi sul 99% delle merci. L'intesa coinvolge due miliardi di persone. Sono seimila le aziende europee che operano nel subcontinente ... avvenire.it

DOPO IL MERCOSUR, IL MERCOINDIA La signora Borderline in questo periodo è instancabile. Dopo il Mercosur ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali dopo un ventennio di trattative, tra India e Ue Indovinate a danno di chi Ecco in sintesi alcuni p - facebook.com facebook

La conclusione odierna dell'Accordo di libero scambio tra India e UE segna una pietra miliare significativa nelle nostre relazioni. Ringrazio tutti i leader europei che nel corso degli anni hanno dimostrato spirito costruttivo e impegno nel rendere possibile tutto c x.com