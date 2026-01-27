Accordo fra Università di Pisa Studio Teologico Interdiocesano e ISSR della Toscana

Questa collaborazione tra l’Università di Pisa, lo Studio Teologico Interdiocesano ‘Mons. Enrico Bartoletti’ e l’ISSRT della Toscana mira a promuovere iniziative congiunte nel campo della formazione e della ricerca religiosa, rafforzando i legami tra le istituzioni e offrendo opportunità di approfondimento per studenti e studiosi interessati alle scienze religiose.

L’Università di Pisa, lo Studio Teologico Interdiocesano ‘Mons. Enrico Bartoletti' di Pisa e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana 'S. Caterina da Siena' – Polo di Pisa hanno sottoscritto una convenzione finalizzata alla collaborazione in ambito didattico e formativo. L'accordo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

