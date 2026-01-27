Il 27 gennaio 1945 i cancelli di Auschwitz furono abbattuti dalla 60esima armata sovietica, segnando un momento cruciale nella liberazione del campo di concentramento. Questa data ricorda un passaggio fondamentale nella storia dell’Olocausto e della Seconda guerra mondiale, rappresentando un punto di svolta nella lotta contro il genocidio e l’orrore nazista.

Il 27 gennaio 1945 fu il giorno in cui i cancelli di Auschwitz furono abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovietico e si poté finalmente gridare la parola “libertà”, dopo anni di barbarie e stermini.Il campo di concentramento di Auschwitz, non molto distante da Cracovia, era purtroppo rinomato per tutte le follie che vi si svolsero fino ad allora, nei pressi di quelli che all’epoca erano i confini tra la Germania e la Polonia. Già nella metà del mese di gennaio, le SS cominciarono a evacuare il campo, in quanto procedeva l’avanzamento dell’Armata Rossa. Circa 60mila prigionieri vennero fatti marciare prima dell’arrivo dei russi, e si stima che di questi, un altissimo numero che va dai novemila ai quindicimila, andò incontro alla morte durante il tragitto, la maggior parte dei quali uccisi dalle SS perché non riuscivano a reggere i ritmi mostruosi della marcia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 27 gennaio, l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz

Approfondimenti su Auschwitz 27 gennaio

L'Almanacco di oggi, martedì 27 gennaio, offre un'occhiata agli eventi storici, ai compleanni, ai santi e al proverbio del giorno.

Il 5 gennaio 1895, Wilhelm Röntgen annunciò la scoperta dei raggi X, un evento che avrebbe rivoluzionato la medicina e la fisica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Auschwitz 27 gennaio

Argomenti discussi: Almanacco | Martedì 27 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Giorno della Memoria, gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah; Accadde il 27 gennaio, i fatti storici che hanno segnato la memoria del mondo; Giornata della Memoria: le iniziative a Pisa martedì 27 gennaio.

Almanacco | Martedì 27 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl simbolo del cavallino rampante viene utilizzato per la prima volta dal futuro fondatore della Ferrari SpA: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio l’81esimo anniversario dell’apertura dei cancelli di AuschwitzBOLOGNA - Mostre, deposizioni di corone, progetti artistici, presentazioni di libri e momenti di riflessione collettiva. A ottantun anni dall’apertura dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, ... sulpanaro.net

ACCADDE OGGI Le #vittimeinnocenti del 26 gennaio: - nel 1979 venne ucciso a #Palermo il giornalista Mario Francese per aver analizzato, nelle sue inchieste, l’organizzazione mafiosa e le famiglie che ne facevano capo, come quelle corleonesi di Luciano facebook

Accadde oggi: è il “World Pizza Day”! Il mondo celebra la pizza! x.com