Abuso e dipendenze allo Smi Il Piccolo Principe 1.191 accessi in un anno

L’S.m.i. Il Piccolo Principe di Albano Sant’Alessandro ha registrato 1.191 accessi nel 2025, evidenziando la rilevanza dei servizi di prevenzione e cura per le dipendenze. Questo centro multidisciplinare si dedica al trattamento di dipendenze da sostanze legali e illegali, offrendo supporto alle persone nelle diverse fasi di intervento. Un dato che sottolinea l’importanza di interventi tempestivi e di un’assistenza specializzata nel territorio.

Albano Sant’Alessandro. Sono 1.191 le persone che nel corso del 2025 sono afferite allo S.m.i. Il Piccolo Principe di Albano Sant’Alessandro, il Servizio Multidisciplinare Integrato che si occupa di prevenzione, cura, trattamento e riabilitazione delle situazioni di abuso e dipendenza da sostanze legali ed illegali. Un dato che racconta una situazione che richiede attenzione, con un incremento del 24,5% rispetto al 2024 e del 367% rispetto al 2019 quando lo S.m.i. è stato avviato. Osservando l’analisi demografica dell’utenza 2025 del servizio, in particolare, si sottolinea come delle quasi 1200 persone prese in carico i nuovi ingressi, cioè chi vi si è rivolto per la prima volta, sono 527 persone, con il genere di prevalenza maschile (81%).🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'adolescenza rappresenta un periodo di vulnerabilità, durante il quale il rischio di sviluppare dipendenze da sostanze come la cannabis è particolarmente elevato.

