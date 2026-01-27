Abiti scultura e creature fantastiche

L'alta moda si distingue per la sua capacità di unire estetica e funzionalità, creando abiti che sono vere e proprie sculture viventi. Questa forma di espressione artistica dialoga con il corpo, superando le semplici esigenze pratiche e trasformandosi in un’arte visiva e sensoriale. Un approccio che invita a riflettere sull’importanza del rapporto tra moda e corporeità, senza eccessi o sensazionalismi.

Tra l'iperbole e l'immortale «famolo strano» di Verdone c'è una sottile linea d'ombra che l'alta moda dovrebbe colmare essendo tenuta - a differenza dell'arte - al dialogo con il corpo. Ieri, prima giornata di sfilate dell'haute couture parigina per la prossima primavera-estate, si sono viste due collezioni totalmente fuori scala. La prima è quella di Schiaparelli applaudita non a caso da un esercito di celebrità tra cui Jeff Bezos (secondo uomo più ricco del mondo dopo Elon Musk) scortato dalla moglie Lauren Sanchez e Teyana Taylor, la bellissima attrice e cantante statunitense che ha appena vinto un Golden Globe come miglior attrice non protagonista del film-capolavoro Una battaglia dopo l'altra ma presto potrebbe fare il bis agli Oscar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Abiti scultura e creature fantastiche Approfondimenti su Abiti Scultura Acrobazie mozzafiato e creature fantastiche, al Teatro Comunale arriva 'Éveil' Leggende, canti e creature fantastiche: torna lo spettacolo itinerante 'La memoria dell’acqua' La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Building an AMAZING World in Unreal Engine Ultime notizie su Abiti Scultura Argomenti discussi: Abiti scultura e creature fantastiche; Schiaparelli a Parigi, le creature fantastiche di Roseberry ispirate dalla Sistina. Schiaparelli, le creature fantastiche di Roseberry ispirate dalla SistinaIl nucleo emotivo di questa collezione mi è stato rivelato nell'ottobre dello scorso anno, mentre mi trovavo in un ritiro creativo fuori Roma. Un pomeriggio organizzai all'ultimo minuto una visita gu ... ansa.it Roberto Capucci e la moda come arte e celebrazione del colore: una mostra con i suoi abiti-sculturaEntrando nel Salone da Ballo di Villa Pisani a Stra appare un doppio cielo: quello affrescato da Giambattista Tiepolo e quello di stoffa, cangiante e sospeso, dell’abito da sposa immaginato da Roberto ... corrieredelveneto.corriere.it Installazioni, abiti-scultura e percorsi urbani nella 632ª edizione dedicata al paradosso: creatività giovanile e femminile al centro della scena Leggi qui - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.