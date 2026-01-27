Un incendio ha interessato un appartamento nel condominio House Pineta, rendendo necessaria l’evacuazione di una famiglia. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza le persone coinvolte. L’incidente ha causato danni all’abitazione, senza che si registrassero feriti. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno valutando le cause dell’incendio.

Un appartamento del condominio House Pineta è andato in fiamme a tarda ora, e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere il rogo e far evacuare la famiglia che abitava là dentro. È successo nella notte tra domenica e ieri, nella zona sud di Porto Recanati. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 in un’abitazione all’undicesimo piano del maxi condominio di via Salvo D’Acquisto, dove vivono padre, madre e due figli, italiani e originari di Lucera. Stando a una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite dalla cameretta nella quale dormivano i due ragazzi. La famiglia è fuggita dando l’allarme, con le fiamme che uscivano dalle finestre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abitazione distrutta dal fuoco. Evacuata una famiglia

