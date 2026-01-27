Abilitazioni ecco i Percorsi di completamento 30 e 30 CFU per vincitori concorso PNRR neoassunti Costo max 2.500 euro

Sono in arrivo nuovi percorsi di formazione per i vincitori del concorso PNRR che saranno assunti come insegnanti nel 202526. Chi ha ottenuto il contratto a tempo determinato fino a fine agosto 2026 dovrà seguire due percorsi da 30 CFU ciascuno, necessari per ottenere l’abilitazione e poter poi essere stabilizzato. Il costo massimo di questi percorsi sarà di 2.500 euro. Le iscrizioni sono aperte e le scadenze sono ormai vicine.

I vincitori di concorso PNRR neoassunti per l'anno scolastico 202526 con contratto a tempo determinato al 31 agosto 2026 finalizzato al ruolo previo conseguimento dell'abilitazione, devono iscriversi ai percorsi completamento disposti dal dm n. 138 del 27 gennaio 2026. I percorsi da 30 e 36 CFU sono esclusi dal livello sostenibile, ossia tutti i candidati avranno la possibilità di iscriversi al percorso in sovrannumero, senza selezione. I percorsi sono erogati dalle Università che hanno ricevuto l'accreditamento per l'a.a. 202526, elencate nell'allegato A al dm n. 1382026. Anche gli ITP seguono le stesse regole: 30 o 36 CFU a seconda della condizione in cui si trovano nel momento di presentazione della domanda.

