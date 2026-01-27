Abderrahim Mansouri | chi era il 28enne legato al clan della droga ucciso da un poliziotto a Milano

In questa vicenda, un giovane di 28 anni è stato colpito da un agente di polizia a Milano, nel quartiere di Rogoredo. L’episodio, avvenuto lunedì 26 gennaio, ha suscitato attenzione sulle dinamiche di sicurezza e criminalità in città. La vicenda è ancora oggetto di approfondimenti per chiarire le circostanze e le responsabilità dell’intervento.

La vittima non era sconosciuta alle forze dell'ordine. Dagli accertamenti è emerso che aveva precedenti per droga, rapina e resistenza a pubblico ufficiale Un uomo di 28 anni è stato ucciso da un agente della polizia a Rogoredo, un quartiere nella periferia sud di Milano, intorno alle 18 di lunedì 26 gennaio, in via Giuseppe Impastato. Si chiamava Abderrahim Mansouri ed era nato in Marocco. Il poliziotto che gli ha sparato adesso è indagato per omicidio volontario. È stato sentito dal pm di turno, Giovanni Tarzia, al quale ha spiegato di aver reagito per paura e per difesa, senza la volontà di uccidere.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Abderrahim Mansouri

In un'operazione di routine in via Impastato, gli agenti del commissariato Mecenate hanno fermato un 28enne legato a un clan della droga, successivamente ucciso da un poliziotto.

In un'area isolata di via Impastato, a Milano, si è verificato un omicidio con colpo alla testa e sparo letale.

Ultime notizie su Abderrahim Mansouri

