Abbiamo conquistato un punto tanto di cappello ai giocatori
In un match difficile, Míchel ha sottolineato l'importanza del pareggio, considerato un risultato positivo per il suo team. La partita, caratterizzata da un forte pressing e una buona difesa, ha dimostrato come anche un punto possa rappresentare un passo avanti importante nel calcio spagnolo.
2026-01-27 01:09:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Míchel ha festeggiato il pareggio come una vittoria al 94esimo minuto in una partita difficilissima nella quale poteva anche perdere nell’ultima giocata: “Al di là del merito, abbiamo giocato una grande partita contro un avversario che ha difeso e pressato molto bene. Abbiamo vinto un punto, la vedo così, e sono felice di questo, non lasciamo a vuoto, abbiamo fatto bene tante cose perché è molto difficile generare cose per il Getafe, sono tra i migliori in Europa a quel punto. Tanto di cappello ai miei giocatori”, ha detto l’allenatore del Real Madrid al termine della partita.🔗 Leggi su Justcalcio.com
