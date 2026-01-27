A Verona l' Udinese si rilancia Zanetti invece rischia

L’incontro tra Verona e Udinese si è concluso con una vittoria per i friulani. La partita ha segnato l’inizio di una serie di sfide dirette per il team di Zanetti, che dovrà affrontare le sfide successive con rinnovata determinazione. Questo risultato rappresenta un momento importante nel campionato, evidenziando le dinamiche e le sfide delle squadre coinvolte.

AGI - Il ciclo di scontri diretti del Verona di Zanetti inizia nel peggiore dei modi, visto che gli scaligeri perdono malamente al 'Bentegodi' contro l' Udinese. I friulani esultano 3-1 e c'è ben poco da sorridere per i gialloblu', col solo Orban che si salva nella prima senza Giovane, appena passato al Napoli e ancora non sostituito dall'Hellas. Zanetti conferma il secondo portiere Perilli tra i pali, ricavandone un'ottima prestazione, e schiera Bernede dietro le punte. Runjaic, senza Zaniolo, risponde col 3-5-1-1 e la coppia Atta-Davis, in un'Udinese che alterna costantemente la difesa a tre e a quattro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Verona l'Udinese si rilancia, Zanetti invece rischia Approfondimenti su Verona Udinese Verona-Udinese, ultima chiamata per Zanetti: si gioca panchina e salvezza. Il pronostico Venerdì sera al Bentegodi si gioca una partita cruciale tra Verona e Udinese, con importanti implicazioni per la classifica e la posizione di Zanetti sulla panchina. LIVE Alle 20.45 Verona-Udinese, le ultime: Zanetti si affida a Orban e Sarr. Runjaic con Davis Alle 20:45 si disputa Verona-Udinese, l’ultima sfida della 22ª giornata di Serie A al Bentegodi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Verona 1-1 Udinese #verona #udinese Ultime notizie su Verona Udinese Argomenti discussi: Verona-Udinese chiude la 22ª giornata; Verona-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Diretta Verona-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Pronostico Verona-Udinese quote analisi 22ª giornata Serie A. Verona-Udinese 1-3: Davis domina, magia di Zanoli e ora Zanetti rischiaLa formazione gialloblù perde il derby del Triveneto e continua scivolare verso la Serie B: non basta un gol di Orban ... corrieredellosport.it Verona-Udinese 1-3: video, gol e highlightsIl Verona resta a 14 punti, ultimo con il Pisa a meno 3 dalla Fiorentina e a –4 dalla salvezza dopo il ko interno con l’Udinese per 3-1- La squadra di Runjaic consolida la propria classifica aggancian ... sport.sky.it La moviola di Verona Udinese Ecco gli episodi arbitrali dubbi facebook Tris dell'Udinese al Verona L'Hellas resta ultima in classifica, i bianconeri salgono al 10° posto #VeronaUdinese #SerieAEnilive #DAZN x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.