In questa intervista, Filippo Magnini ripercorre la sua esperienza con il caso doping e condivide dettagli sulla sua relazione con Federica Pellegrini, evidenziando il sostegno e le difficoltà affrontate durante quel periodo. Un racconto che offre uno sguardo sincero e rispettoso su un momento delicato della sua vita, senza sensazionalismi.

Roma, 27 gennaio 2026 – Ospite di Verissimo, Filippo Magnini ha raccontato un retroscena inedito sulla sua relazione con Federica Pellegrini, sottolineando il silenzio dell’ex compagna durante l’infamante accusa di doping di cui è stato vittima. La coppia, simbolo del nuoto italiano fino al 2017, ha vissuto anni importanti insieme prima di separarsi. Magnini ha anche descritto come, in quel periodo buio, sia stata la moglie Giorgia Palmas a stargli accanto e a dargli la forza necessaria. Una storia d’amore sotto i riflettori. Belli, giovani e vincenti. Filippo Magnini e Federica Pellegrini sono stati una delle coppie più seguite e ammirate del nuoto italiano per buona parte degli anni 2010. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A ‘Verissimo’ Filippo Magnini torna sul caso doping e rivela retroscena della sua relazione con Federica Pellegrini

