A San Severo c' è la mostra ‘Io sono Anna Frank’

La mostra ‘Io sono Anna Frank’ si terrà presso la Galleria Schingo di San Severo dal 27 al 31 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria. L’esposizione comprende pannelli dedicati alla vita di Anna Frank, offrendo un’occasione di riflessione e memoria. L’apertura è prevista alle 9 del primo giorno, invitando il pubblico a conoscere e ricordare un importante capitolo della storia.

Il teatro offre un'occasione per riflettere sulla storia e sui valori di libertà e coraggio.

