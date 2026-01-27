A Nova passa la Fiamma olimpica | le strade chiuse

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 si avvicinano, con l’accensione della Fiamma olimpica prevista a San Siro. Le tappe precedenti in Brianza hanno coinvolto diverse strade, mentre molte zone continueranno a essere interessate da chiusure temporanee. È importante rimanere aggiornati sugli eventi e sulle modifiche alla viabilità, per garantire la sicurezza e la buona riuscita di questa grande manifestazione internazionale.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa numero 58 del 3 febbraio e la tappa 59 del 4 febbraio, accenderà lo stadio di San Siro.

