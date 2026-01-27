A Niscemi l' intera collina sta franando | l' allarme della Protezione Civile Gli sfollati sono 1.500 fondi fino a 900 euro a famiglia 

La protezione civile di Niscemi segnala un rischio di frana sulla collina, con circa 1.500 persone sfollate. Dopo un sopralluogo aereo, si evidenzia una situazione che potrebbe peggiorare, richiedendo interventi urgenti e fondi fino a 900 euro per famiglia. La notizia evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire tempestivamente per tutelare la sicurezza delle comunità coinvolte.

«L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela. Abbiamo fatto un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, il professore Nicola Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile ma che in realtà è l'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela. La frana è ancora attiva». Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, che a Niscemi (Caltanissetta) sta partecipando alla riunione col presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, nel centro operativo comunale (Coc) per fare il punto sulla frana nel comune. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La situazione a Niscemi preoccupa, con un’intera collina che si sta franando e centinaia di sfollati.

La frana a Niscemi ha causato il crollo di parti della collina, rendendo inagibili numerosi immobili.

Argomenti discussi: Maltempo, Ciciliano (capo protezione civile): a Niscemi l’intera collina sta crollando; Frana Niscemi, il fronte della frana si allarga: oltre mille sfollati, interi quartieri evacuati, scuole chiuse. Sta crollando mezza città; Frana di Niscemi, momenti di angoscia: quartiere spaccato in due; Frana a Niscemi, mille sfollati e scuole chiuse: un intero quartiere ancora a rischio.

