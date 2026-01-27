A Milano un uomo è stato ucciso da un agente di polizia il 28enne aveva una pistola a salve

In un episodio avvenuto nel quartiere di Rogoredo, Milano, un uomo di 28 anni è stato tragicamente ucciso da un agente di polizia. La vicenda si è verificata nel tardo pomeriggio di lunedì e ha coinvolto una pistola a salve trovata in possesso della vittima. La dinamica degli eventi è ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Nel tardo pomeriggio di lunedì un uomo di 28 anni è stato ucciso da un agente della polizia a Rogoredo, un quartiere nella periferia sud di Milano. L’uomo si chiamava Abderrahim Mansouri ed era nato in Marocco. Il poliziotto che gli ha sparato è indagato per omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito finora sulla base di quello che ha riferito la polizia, una pattuglia di sei agenti stava facendo alcuni controlli antidroga in un tratto di via Impastato, una lunga strada che passa dietro la fermata della metropolitana di San Donato. È una zona nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti illegali, tra cui l’eroina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

