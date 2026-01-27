a milano la segregazione scolastica ostacola il diritto allo studio

La segregazione scolastica a Milano, alimentata dal fenomeno del white flight, ostacola il diritto allo studio. In occasione della Giornata internazionale dell’educazione, il Cnca Lombardia evidenzia l’importanza di affrontare questa problematica per garantire pari opportunità a tutti gli studenti.

Per la Giornata internazionale dell’educazione, sabato 24 gennaio, il Cnca Lombardia porta l’attenzione su un fenomeno cruciale che riguarda le scuole di tutta Italia, ma in modo particolare la città di Milano: il white flight. Si tratta dello spostamento di studenti, principalmente italiani e.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

L'articolo analizza il rapporto tra il diritto allo sciopero e il diritto allo studio degli studenti, esaminando le responsabilità dei dirigenti scolastici nel garantire un'informazione accurata e una valutazione prognostica sulla possibile riduzione del servizio durante le azioni di protesta.

