a milano la segregazione scolastica ostacola il diritto allo studio
La segregazione scolastica a Milano, alimentata dal fenomeno del white flight, ostacola il diritto allo studio. In occasione della Giornata internazionale dell’educazione, il Cnca Lombardia evidenzia l’importanza di affrontare questa problematica per garantire pari opportunità a tutti gli studenti.
Per la Giornata internazionale dell'educazione, sabato 24 gennaio, il Cnca Lombardia porta l'attenzione su un fenomeno cruciale che riguarda le scuole di tutta Italia, ma in modo particolare la città di Milano: il white flight. Si tratta dello spostamento di studenti, principalmente italiani e.
Edilizia scolastica precaria, la protesta degli studenti foggiani: "Strutture fatiscenti, diritto allo studio va tutelato"
Il diritto allo sciopero e il diritto allo studio degli allievi, una riflessione
L'articolo analizza il rapporto tra il diritto allo sciopero e il diritto allo studio degli studenti, esaminando le responsabilità dei dirigenti scolastici nel garantire un'informazione accurata e una valutazione prognostica sulla possibile riduzione del servizio durante le azioni di protesta.
