A Milano arriveranno le barriere antirumore per i treni Alcune saranno ecologiche

A Milano, nuove barriere antirumore saranno installate nella zona est, vicino al passaggio dei treni. Il progetto, sviluppato in collaborazione tra Rete ferroviaria italiana e il Comune di Milano, prevede interventi mirati per ridurre l’impatto acustico e migliorare la qualità della vita dei residenti. Alcune soluzioni saranno ecologiche, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale e benessere cittadino.

Nuove barriere antirumore nella zona est di Milano, vicino al passaggio dei treni. Le soluzioni saranno individuate in un tavolo tecnico tra Rete ferroviaria italiana e il Comune di Milano, istituito nel 2024, per programmare interventi. Lo si apprende attraverso un'interrogazione a risposta.

