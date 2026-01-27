A Milano ancora nuvole e pioggia Ecco quando tornerà il sole

Milano si trova sotto una perturbazione atlantica che, secondo le previsioni di 3bmeteo, continuerà a portare pioggia e nuvole anche nei prossimi giorni. È previsto un miglioramento del tempo con il ritorno del sole in prossimità del fine settimana. Per aggiornamenti meteorologici affidabili, si consiglia di seguire le previsioni locali e prepararsi alle condizioni atmosferiche attuali.

Massime non oltre i sei gradi. Da giovedì si prevedono cieli più soleggiati A Milano ancora pioggia: secondo i meteorologi di 3bmeteo una perturbazione atlantica dovrebbe portare rovesci sia oggi (martedì) sia domani, mercoledì. Le massime non supereranno i 6°C. Da giovedì si prevede invece un miglioramento, con cieli più soleggiati. Le massime comunque non supereranno i 68°C. A Milano oggi aumentano le nuvole, con deboli piogge dal pomeriggio: sono previsti 5mm nelle prossime ore. Come accennato la temperatura massima sarà di 6°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1304m. Deboli i venti, in arrivo al mattino da Nord e al pomeriggio da Ovest.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano si concede una breve parentesi di sole, un attimo di luce tra nuvole e pioggia.

