A Manfredonia torna la veleggiata in maschera ‘CarneVéle in Love’

La manifestazione ‘CarneVéle in Love’ torna a Manfredonia, offrendo un’occasione per unire sport, tradizione e creatività. L’evento, previsto per sabato 14 febbraio, trasformerà il Golfo di Manfredonia in un palcoscenico galleggiante di colori e allegria, coinvolgendo partecipanti di tutte le età in un’atmosfera di festa e tradizione.

Sabato 14 febbraio a Manfredonia tornala 'CarneVéle in Love', la veleggiata in maschera, evento che unisce sport, tradizione e creatività, trasformando il Golfo di Manfredonia in un grande palcoscenico galleggiante di colori, allegria e sentimento. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione è.

