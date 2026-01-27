A che ora gioca Sinner contro Shelton nei quarti degli Australian Open 2026 | precedenti e dove vederla in tv

Nei quarti di finale degli Australian Open 2026, Jannik Sinner affronta Ben Shelton. Dopo aver superato Luciano Darderi, l’azzurro si prepara a sfidare il rivale in un remake della semifinale dello scorso anno, in una sfida che promette di essere equilibrata. Ecco gli orari e le modalità per seguire l’incontro in televisione e in streaming.

Melbourne, 27 gennaio 2026 - Archiviato positivamente il derby azzurro con Luciano Darderi, bat tuto 6-1, 6-3, 7-6, Jannik Sinner è atteso dal test Ben Shelton nei quarti di finale dell' Australian Open 2026, in quello che sarà un remake della semifinale della passata edizione, quando il nativo di San Candido eliminò in tre set il rivale. Lo statunitense, numero 8 della classifica mondiale, si presenta all'incontro con alle spalle il successo in rimonta ai danni del norvegese Casper Ruud, ko 3-6, 6-4, 6-3, 6-4. In precedenza, il giocatore americano non aveva perso alcun parziale contro i vari Ugo Humbert, Dane Sweeny e Valentin Vacherot. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale degli Australian Open, dove affronterà Shelton o Ruud.

Sinner scenderà in campo nei quarti degli Australian Open.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Luciano Darderi all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Darderi, l'ottavo di finale lunedì alle 8; A che ora gioca Sinner contro Spizzirri agli Australian Open: l'azzurro punta gli ottavi di finale; Il programma dei quarti: a che ora si gioca Alcaraz-De Minaur e dove vedere la partita in tv.

