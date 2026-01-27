A Cattolica Be Kind To e Marevivo Emilia Romagna fanno squadra per la salvaguardia della spiaggia
L’iniziativa di domenica a Cattolica, promossa da Be Kind To e Marevivo Emilia Romagna, ha visto la partecipazione di volontari impegnati nella pulizia della spiaggia. Nonostante le previsioni meteo sfavorevoli, l’evento ha rafforzato l’importanza della tutela ambientale in un’area protetta come il Parco tra la foce del Torrente Ventena e quella del fiume Conca.
Domenica, 25 gennaio, nonostante previsioni meteo non favorevoli, si è tenuta un’operazione di pulizia della spiaggia di Cattolica, un’area compresa tra la foce del torrente Ventena e quella del fiume Conca, la quale è compresa nell’omonimo Parco, Oasi faunistica protetta dal 1991. Organizzata.🔗 Leggi su Riminitoday.it
