A casa tutto bene Cure a domicilio | scatta la proroga

Il servizio di cure a domicilio per gli over65 nei distretti di Sondrio e Morbegno sarà prorogato fino a giugno 2026, garantendo continuità assistenziale agli utenti. La misura, sostenuta dalle risorse europee, conferma l’impegno nel supporto domiciliare e nel benessere della popolazione anziana della zona. La proroga rappresenta un passo importante per mantenere servizi essenziali senza interruzioni.

"A casa tutto bene", talmente bene che il servizio di cura domiciliare dedicato agli over65 attivo nei distretti di Sondrio e Morbegno e la cui scadenza era inizialmente prevista per marzo 2026, a due anni esatti dall’attivazione, sarà posticipato almeno fino a giugno con il sostegno delle risorse europee. La proroga rappresenta una spinta ulteriore per un’offerta innovativa che sta funzionando –146 le famiglie finora raggiunte, con un picco nel trend di crescita delle adesioni verso la fine del 2025 – e che, nel tempo, ha saputo crescere conquistando la fiducia delle persone anziane e dei loro cari e intercettando i bisogni di una comunità in cui aumentano le fragilità, ma anche il senso di solitudine di chi necessita di cure e di chi se ne occupa quotidianamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

