a barcellona speso un miliardo e mezzo per il camp nou e in tribuna piove come se non ci fosse il tetto

La recente ristrutturazione del Camp Nou a Barcellona, costata circa 1,5 miliardi di euro, ha evidenziato alcuni problemi strutturali, tra cui l’allagamento di alcune aree durante un nubifragio. Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione e sulla qualità dei lavori, in un momento in cui l’impianto avrebbe dovuto rappresentare un punto di riferimento all’avanguardia per il calcio europeo.

Imbarazzo a Barcellona, il Camp Nou finisce sott’acqua dopo una ristrutturazione da 1,5 miliardi. Un nubifragio ha messo il Camp Nou ko a poche settimane dalla ristrutturazione che avrebbe dovuto riconsegnare al Barcellona un impianto avveniristico: tribuna stampa completamente allagata. Le Parisien ne parla come un clamoroso fallimento “È quello che si può definire un clamoroso fallimento. Dopo che il Barcellona è tornato al Camp Nou solo lo scorso novembre, al termine di oltre due anni di lavori di ristrutturazione e con 1,5 miliardi di euro spesi, lo stadio ha già mostrato gravi problemi. Questa domenica, mentre una violenta tempesta si abbatteva sulla Catalogna, l’acqua è riuscita a infiltrarsi all’interno dell’impianto provocando perdite significative”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

